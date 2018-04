Vicenza, non vuole lasciare la città e morde un poliziotto: arrestata 33enne

Aveva finito il suo periodo all'albergo cittadino di Viale Verona e per questo era stata allontanata. Una 33enne residente a Carmignano di Brenta, risultante impiegata come donna delle pulizie e originaria del Burkina Faso, nella mattinata di ieri ha tentato di rientrare nell'alloggio destinato alle persone indigenti. La donna non voleva sentire ragione di andarsene e gli operatori hanno chiamato il 113 per allonarla.

La pattuglia arrivata sul posto, ha portato la 33enne in stazione per farle prendere il treno con destinazione Carmignano. A quel punto la straniera ha iniziato ad andare in escandescenze, aggrappandosi all'auto della polizia e urlando. A fatica gli uomini della volante riescono a portarla in questura riuscendo a calmarla solo con lo spray urticante in dotazione. Una volta condotta nella "camera di decontaminazione", usata nei casi di uso della bomboletta, la donna ha improvvisamente aggredito gli agenti, mordendo un poliziotto e restando attaccato alla sua mano coi denti e sferrando calci all'altro.

Solo un successivo intervento ha calmato la scalmanata che è stata arrestata per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. All'agente ferito è stata data una prognosi di 5 giorni e ora dovrà sottoporsi alla profilassi per la trasmissione di malattie infettive.