Vicenza, non paga le sigarette: la tabaccaia lo insegue e si ferisce

Prende un pacchetto di sigarette ma alla consegna invece di pagare se la da a gambe. La tabaccaia però non si dà per vinta e lo insegue. È successo la mattina del Primo Maggio in Corso San Felice a Vicenza.

L'uomo, una volta uscito dala tabaccheria con le Marlboro, è salito su una Ford Fiesta che lo aspettava, guidata da un altro soggetto. I due, raggiunti dalla titolare del negozio, mentre erano in coda, hanno premuto sull'accelleratore, facendo cadere a terra la donna che si era aggrappata alla finestrino nel tentativo di farsi restituire il maltolto.

La signora ha riportato alcune escoriazioni e ha poi chimato la polizia. Gli agenti delle volanti hanno successivamente identenficato i due furbastri. Per loro potrebbero esserci delle conseguenze penali nel caso la tabaccaia decidesse di sporgere denuncia.