Vicenza, nomadi in via Lanza: giro di vite della questura

La situazione di via Lanza riempie ormai da mesi le cronache della città. La presenza di roulotte di nomadi stanziati nel parcheggio vicino al Brico Center e all'Auchan sembra peggiorare di giorno in giorno: rifiuti che stanno formando una discarica, liti e sopratutto tanta paura tra residenti e commercianti. Nonostante per adesso non ci sia nessuna ordinanza di sgombero, forse qualcosa sta cambiando.

Sono infatti iniziati da alcuni giorni i controlli da parte della questura di Vicenza che sta cercando almeno di fare un censimento delle presenze dei nomadi nella zona. Un'operazione non facile, come ha notificato venerdì la polizia. Tra stati di famiglia disastrati e sospetti incesti, extracomunitari dall'identificazione complessa, sembra ci sia anche un apolide, cioè una persona che non ha alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di un'altra.