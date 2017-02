Vicenza, nomadi chiedono lo status di rifugiato come i profughi

La famiglia Halilovic, già nota alle cronache per la sfilza di provvedimenti penali a carico dei suoi componenti, stanziata con la sua roulotte in via Nicolosi, ha presentato alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato in Prefettura di Vicenza domanda di asilo politico per motivi umanitari.

IL VICENSINDACO BULGARINI: "UN INSULTO"

Quella che riguarda i profughi insomma, con centinaia di casi in attesa di accoglimento. A seguire la pratica – riferisce Il Giornale di Vicenza - è l'avvocato Igor Brunello per conto della Caritas Vicentina, ma la prefettura ha deciso di sospendere la pratica per capire quali violazioni della dignità potrebbero riguardano gli Halilovic originari della Bosnia.

I nomadi comunque, a differenza dei profughi, non godono di alcun sussidio del programma di accoglienza immigrati.