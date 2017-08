Vicenza, bivacco con camper che non può circolare: scatta il sequestro

Martedì 1 agosto, verso le ore 16.40 circa, una pattuglia della polizia ;ocale in servizio della zona di laghetto, e precisamente in via Lago di Garda, ha notato la presenza di un autocaravan, appartenete ad una famiglia nomade, in sosta presso il civico 82.

Una verifica ha accertato che il mezzo risultava essere sospeso dalla circolazione. I vigili hanno proceduto al fermo del veicolo per 90 giorni, contestando la violazione a H.B., di 21 anni nato a Padova e residente a Torri di Quartesolo. Il mezzo è stato trasportato presso la depositeria Aci.