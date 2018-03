Vicenza, nevicata in città: situazione strade e viabilità

Dopo le salature preventive delle strade, eseguite da Aim Amcps fin dalle 4 di questa mattina, giovedì 1 marzo, in particolare lungo i punti critici, come sottopassi, salite e rotatorie, alle 6.30 è stato attivato il piano neve cittadino nella sua interezza. Sono già entrati in azione 8 mezzi spargisale e son usciti 2 terzisti per potenziare la salatura delle grandi vie di penetrazione in città. Sono stati allertati altri 10 terzisti pronti a intervenire con altri veicoli dotati di lame spazzaneve se il manto nevoso dovesse superare i 5 centimetri di spessore.

Aim Ambiente si è occupata dell'attività di spargimento del sale nelle zone pedonali del centro storico e davanti ad edifici pubblici e scuole. Si prevede che le precipitazioni si sviluppino per tutta la giornata in modo costante con qualche intensificazione a metà mattina e nel pomeriggio e che le temperature saranno sotto lo zero. Sarà data, quindi, continuità alle attività di pulizia e salatura della rete stradale e dei marciapiedi maggiormente frequentati (centro storico, in prossimità delle scuole e luoghi di interesse pubblico) al fine di evitare la formazione di lastre di ghiaccio.

BOLLETTINO POLIZIA LOCALE

Al momento la polizia locale non segnala situazioni di criticità alla viabilità cittadina e raccomanda comunque la massima prudenza e attenzione nell'affrontare le strade Il gruppo comunale della protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione ed è disponibile, dal primo pomeriggio, a supportare le attività previste in particolare per i percorsi pedonali. In caso di accumuli di neve, l’invito è di limitare l’uso dei mezzi privati e di parcheggiare in maniera ordinata per consentire l’attività di sgombero della neve.

È stato attivato il numero telefonico 0444 955660 attraverso il quale è possibile segnalare direttamente ad Aim Amcps emergenze reali o situazioni di vero pericolo. Informazioni sull'evoluzione della situazione saranno divulgate sul sito e i social network del Comune di Vicenza e attraverso i mass media locali.