Tragedia al San Bortolo: è morta la neonata di 7 mesi finita in rianimazione

Hanno fatto di tutta per salvarla dopo il ricovero d'urgenza in terapia intensiva pediatrica ma per la neonata di sette mesi che nella serata di mercoledì aveva smesso di respirare purtroppo non c'è stato niente da fare.

La piccola si è spenta nel pomeriggio di giovedì al San Bortolo nonostante i tentativi dei medici. Il dramma è avvenuto verso le 21 del giorno prima a Grumolo delle Abadesse. La mamma, dopo averla messa a dormire nella sua culla, si era accorta che la neonata era rigida ed era diventata cianotica. Immediato l'intervento del Suem, con i medici che hanno prima rianimato la bambina e poi sono corsi d'urgenza in ospedale.

La disgrazia, secondo quanto si apprende, è avvenuta per una tragica fatalità. La neonata, infatti, avrebbe infatti avuto un rigurgito improvviso che le ha impedito di respirare.