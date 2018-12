Favola di Natale, bimba derubata: gli agenti la rimborsano

I sopralluoghi dei poliziotti delle Volanti nelle abitazioni in cui si sono consumati dei reati lasciano sempre, nella mente e nel cuore degli operatori di polizia intervenuti, un segno indelebile. Gli agenti diventano testimoni di fatti e storie che colpiscono la violata intimità di chi, in quelle case, vive e spera di condurre serenamente la propria esistenza. Nei primi giorni dello scorso mese di novembre una pattuglia ha effettuato un sopralluogo per un furto consumato in un appartamento di Via Stuparich, zona ovest della città. Ad attenderli una mamma e la sua piccola figlia di 8 anni, Stella, originarie del Perù ma ormai stabilmente residenti nel capoluogo berico.

Stella è in lacrime, perchè i malfattori le hanno rubato anche una busta, all'interno della quale aveva accumulato tutti i propri risparmi, 18 euro e 73 centesimi, che le sarebbero serviti per acquistare dei regalini in vista delle imminenti festività natalizie. I poliziotti presenti sul posto, dopo averla rassicurata, una volta fatto rientro in Questura pensano di condividere con gli altri colleghi le emozioni provate durante la loro attività, decidendo di organizzare a favore di Stella una sorpresa speciale, consistente in una piccola raccolta fondi tra i colleghi della Questura.

Sabato sera la grande sorpresa. Due agenti, indossando il cappellino di Babbo Natale, si sono presentati a casa sua e le hanno donato un maialino salvadanaio pieno di soldi (molti di più di quelli rubati) e qualche altro regalino. Una vera e propria fiaba di Natale, andata in scena grazie alla generosità e la sensibilità dei poliziotti delle Volanti della Questura di Vicenza. Mamma e bambina, sorprese e commosse, hanno ricevuto il regalo e cancellato così, almeno parzialmente, l’amarezza del furto subìto a novembre.