Vicenza, “Narrare la Vita”: ricco programma di eventi per i 13 anni di Ipab

Il 1° febbraio 2003 Istituto “Salvi” e “Ipab Servizi Assitenziali di Vicenza” diedero vita all’Ipab Proti Salvi Trento, successivamente denominato “Ipab di Vicenza”.

“Nonostante siano passati quasi tre lustri da quella storica data - ha detto il presidente Lucio Turra - pochi si sono realmente resi conto di che cosa questo abbia significato per la città e la provincia: un evento unico a livello regionale che ha dato vita ad un ente che oggi gestisce una decina tra Residenze per anziani (autosufficienti e non) e centri diurni”.

“Proprio per dare maggiore consapevolezza di chi siamo e di cosa rappresenta “IPAB di Vicenza” - ha proseguito Turra- abbiamo deciso di organizzare ogni anno a febbraio una serie di iniziative, al fine di raccontare la nostra storia e attraverso essa, quella degli anziani, i nostri ospiti”.

La prima edizione ha avuto luogo nel 2016, quest’anno è stata denominata “Narrare la Vita e inizierà mercoledì 8 febbraio. Si partirà con uno spettacolo della compagnia teatrale “Astichello”, con musiche del maestro Giuliano Fracasso, per chiudere con la Festa di sabato 25, sulle note del Gruppo “Musicali Affetti”.

Nel mezzo incontri, racconti, concerti, mostre, visite guidate e altro ancora “in continuità con il cammino intrapreso lo scorso anno, ha sottolineato il presidente, quando si è lavorato sulle peculiarità della vita dell'anziano all'interno delle residenze e come questa si dipana nel quotidiano”.

Quattro i convegni in programma: “Narrare la Vita” – I volti dell’anziano che racconta”, martedì 14 febbraio, ore 15, Residenza Salvi, sala Formazione; “Famiglia e Anziani”, sabato 18 febbraio, ore 10, palazzo Leoni Montanari; “Luoghi della carità a Vicenza tra storia e arte”, venerdì 24 febbraio, ore 17, Residenza “O.Trento”, Salone centrale; Celebrazioni del Ventennale Accordo IPAB di Vicenza e Associazione “Insieme per Sarajevo”, sabato 25 febbraio, 10, Residenza “O.Trento”, Salone centrale.

“Tramite queste iniziative –ha concluso Turra- cercheremo di cogliere il senso e l'importanza di raccontare la vita nelle relazioni che avvengono all'interno dei nostri reparti, tra le varie figure che vi operano e i nostri residenti, ma anche nello scambio con tutte le persone che svolgono attività e servizi, per il bene di quanti si affidano alle nostre cure. Nel contempo intendiamo riaffermare il valore dell'”IPAB di Vicenza” per la città e la provincia ribadendo la consapevolezza dei grandi valori di solidarietà e attenzione alla persona che caratterizzano il nostro lavoro. È nella solidarietà verso ogni persona che si posizionano la storia, il patrimonio artistico e culturale che hanno contraddistinto ogni azione di chi ha donato e di chi ha ricevuto amore e vicinanza umana”.