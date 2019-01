Addio a Lina, madre di due figli: muore a 38 anni dopo una lunga lotta contro la malattia

È con questo messaggio commovente che Daniele Giaquinto ha datto l'addio su Facebook alla sua amata consorte Pasqualina “Lina” Radunanza, 38 anni, con la quale era sposato da vent'anni.

Una donna forte e tenace che ha combattuto un male subdolo per quattro anni. Nonostante le cure e la grande forza di Lina che ha lottato fino all'ultimo alla fine il cancro che l'aveva colpita ha vinto. Nella notte di venerdì 11 gennaio, Pasqualina ha raggiunto il suo adorato figlio Giuseppe. La piangono i suoi figli Elena e Mattia, di 16 e 13 anni e il marito Daniele che sempre su Facebook ha lasciato un lungo ricordo della sua "Lina":

Ciao amore mio purtroppo questa notte te ne sei andata troppo in fretta, hai e abbiamo combattuto contro questo male

con tutte le nostre forze, sei stata splendida in tutto e per tutto e ci hai sostenuto più di quanto non abbiamo fatto noi. Ho tanta voglia di seguiti ovunque tu sei andata ma non posso, devo seguire ed aiutare prima le nostre due gemme Elena e Mattia anche loro avevano ed hanno bisogno ancora di te ed io come ti ho promesso li starò sempre vicino e li abbraccerò e li sosterrò ad ogni loro passo e caduta però tu da lassù proteggici e insieme a Giuseppe tienici sempre d'occhio ciao amore mio sei e sarai sempre nei nostri cuori un bacione enorme