Vicenza, multe non pagate: in arrivo stangate con rischio pignoramento

Giro di vite sulle multe non pagate da parte dI AIM Mobilità. Nei giorni scorsi alcuni cittadini si sono visti arrivare a casa una lettera di un'agenzia di recupero crediti "Italy Recover" quale "atto di costituzione in mora". Vale a dire una diffida di pagamento entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, dopodichè, in caso di mancato adempimento, la società provvederà ad andare per vie legali, quindi compreso un possibile pignoramento.

"Si tratta di una soluzione sperimentale che abbiamo attivato da un paio di settimane e che per adesso coinvolge circa un centinaio di casi", comunica Aim. Ma presto il sistema diventerà uno standard, come già succede con gli insoluti di luce e gas.

La lettera non arriva per raccomandata ma per posta ordinaria. Il fatto ha quindi suscitato dei dubbi su molti morosi che fosse una truffa per spillare dei soldi. In realtà bisogna prestare attenzione: l'avviso è reale come la "stangata" con circa un 40% in più da pagare del totale - può succedere che sia cumulativo per più sanzioni - dovuto.