Vicenza, in moto senza patente: nella fuga tenta di investire un vigile

Nella mattinata di venerdì una pattuglia della Polizia Locale ha notato in viale Milano un motociclista il cui atteggiamento tradiva nervosismo alla vista degli agenti.

Insospettiti i due agenti hanno seguito con discrezione l'individuo che si è diretto verso viale Venezia e poi in viale Risorgimento, nel frattempo hanno effettuato alcuni controlli sulla regolarità del motociclo Piaggio.

La polizia ha constato che il motociclo non risultava assicurato e non era stato sottoposto alla revisione obbligatoria.

Il motociclista nel frattempo si era portato presso la farmacia in viale Margherita e la pattuglia si è appostata all'esterno al fine di procedere alla sua identificazione.

Una volta uscito dalla farmacia il motociclista alla vista degli agenti con una mossa fulminea ha indossato il casco montando in sella allo scooter per darsi alla fuga.

Nel tentativo di impedire agli agenti di fermarlo l'uomo ha eseguito alcune manovre pericolose per poi puntare con il motoveicolo su uno degli agenti che solo grazie alla prontezza di riflessi riusciva a scansare il motociclista che si dava alla fuga.

Grazie al numero di targa gli agenti si sono recati presso la sua abitazione.

Al motociclista, O.N. di anni 38, cittadino italiano residente in città sono state contestate le violazioni alle norme del codice della strada, per aver circolato con veicolo non assicurato, non revisionato, indossando un casco non omologato, e per non essersi fermato all'alt degli agenti per un totale di euro 1099.

Inoltre è risultato aver circolato con patente sospesa per mancanza dei requisiti.

E' stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, pena prevista reclusione da 6 mesi a 5 anni e per il porto abusivo di un taglierino rinvenuto sotto la sella durante il controllo pena prevista arresto da 6 mesi a 2 anni. La moto è stata sequestrata.