Vicenza, morto alla ex-Domenichelli: sospetta overdose

Sembra ci sia il dramma della tossicodipendenza dietro alla morte di un uomo avvenuta mercoledì pomeriggio all'ex-Domenichelli. Verso le ore 16 i dipendenti delI'Istituto Tecnico Piovene hanno avvistato dalle finestre della scuola che danno su quell'area abbandonata, rifugio di senza tetta e tossicodipendenti, una persona riversa a terra che non dava segni di vita.

Il personale ha avvisato immediatamente la polizia che si è recato sul posto, constatando il decesso di un uomo, apparentemente europeo e di circa 30-40 anni di età. Dai primi rilievi degli agenti della scientifica sembra che la causa del decesso sia stato un arresto cardiaco, ma non si esclude l'overdose. Accanto al cadavere, riverso senza vita in mezzo alle sterpaglie in fondo al piazzale dell'area, erano infatti presenti delle siringhe. La scientifica è ancora sul posto per i rilievi.