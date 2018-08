Vicenza, morto all'Astichello: sospetta overdose

Verso le 19:30 di questa sera trovato un uomo deceduto al parco Astichello vicino alla Coop.

L'uomo, un tunisino del 59, viveva da tempo tra gli alberi del palco dove si era costruito una capanna di fortuna. A trovarlo un passante in giro con il cane che ha avvisato la polizia e il Suem accordo sul posto.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo le prime informazioni la morte è avvenuta per cause naturali.