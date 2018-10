Cade dal 4° piano e muore: ipotesi omicidio

Che cosa è successo in quel condominio di viale Milano al numero 37? E c'è qualcosa dietro la morte di Mico Boscari, il 54enne thienese il cui corpo è stato ritrovato nel cavedio del palazzo sabato mattina alle 11:30 da due elettricisti addetti alla manutenzione? Sono queste le domande che si stanno facendo gli uomini della squadra mobile della questura. Per gli investigatori Boscari è probabilmente caduto dal quarto piano del condominio dove si trovava senza ancora nessuna spiegazione.

La morte, per il medico legale, è avvenuta a causa dei gravi traumi subiti. Ma il sospetto è che la caduta potrebbe anche non essere stata accidentale o dovuta a un gesto volontario. Per questo il pubblico ministero Serena Chimichi ha aperto un fascicolo di inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo o volontario, disponendo anche l'autopsia.

UN PASSATO PIENO DI OMBRE

Per ora le piste sono tutte aperte e le indagini sono iniziate a cominciare dalla panoramica sul passato del 53enne, condannato nel 2015 e nel 2016 per atti osceni e appropiazione indebita e dalla sua presenza al numero 37 di viale Milano. L'uomo viveva in via Piave a Thiene e il fatto che si trovasse a Vicenza è per adesso ancora un giallo avvolto dal mistero. Alcuni condomini, interrogati dalla polizia, hanno riferito di non aver mai visto Boscari.