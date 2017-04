Vicenza, morte del 22enne: al vaglio l'ipotesi di omissione di soccorso

Ci sono ancora molti punti oscuri e contraddittori sulla tragica morte di Mauro Deppieri, il cuoco 22enne di Marghera rimasto vittima di un malore durante una festa da lui organizzata nel suo appartamento a San Lazzaro. Gli inquirenti stanno indagando in particolare sulle ultime ore di vita del giovane.

La versione rilasciata dai partecipanti al party - sei ragazzi ai quali le forze dell'ordine hanno sequestrato i cellulari - è che Deppieri si era allontanato da casa verso le 23:30 per poi ritornare all'incirca alle 1 di notte. "Morte come conseguenza di altro reato" è il percorso di indagine del fascicolo che il pubblico ministero ha aperto in attesa di conferire, tra lunedì e mercoledì, l'incarico per l'autopsia e il test tossicologico.

Le indiscrezioni parlano però dell'ipotesi del reato di omissione di soccorso, che sarebbe attualmente al vaglio degli inquirenti anche se non ci sarebbe nessun iscritto sul registro degli indagati.

A insospettire sarebbe infatti il lungo tempo trascorso tra i sintomi del malore manifestati dal ragazzo e la chiamata al 118, avvenuta verso le 5:10 da parte di una donna, una persona a quanto sembra chiamata da una ragazza del gruppo che si era accorta del malessere del 22enne. Perché quel ritardo nel chiamare i soccorsi?

Altra pista di indagine è quell'ora e mezza di assenza del cuoco, come risulta dalle testimonianze dei partecipanti alla festa. Dove è stato? Con chi si è visto? Di sicuro si sa che all'interno della casa dove Mauro viveva, non c'era traccia di alcun tipo di sostanze stupefacenti. L'esclusione che la morte non sia stata dovuta per cause naturali ci sarà solo con i risultati degli esami.