Scontri Vicenza-Monza, in arrivo 22 Daspo: coinvolti 12 vicentini

Avvisi di procedimento amministrativo per 22 tifosi identificati dalla Digos come responsabili dei disordini avvenuti al termine di Vicenza - Monza lo scorso 13 marzo. Per gli ultras coinvolti negli scontri, 12 vicentini e 10 brianzoli, sono in arrivo dei Daspo che potrebbero portare al divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive. Fino a ora sono state eseguite due perquisizioni e segnalazioni in procura per le denunce.

L'EPISODIO

Il 13 marzo al Menti il Vicenza fu sconfitto dal Monza con un gol di Marchi al 93esimo. Il giocatore della squadra brianzola si era recato sotto la curva sud del Lane mostrando il dito medio e sputando verso i tifosi, venendo espulso per il suo gesto provocatorio.

Un centinaio dei supporter del Lane, secondo quanto ricostruito dalla Digos, hanno reagito al gesto aspettando i pullman dei tifosi del Monza. Una quarantina di loro sono scesi dagli autobus e ne è seguita una rissa, anche con oggetti contundenti.