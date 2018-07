Si masturba davanti a fedeli a Monte Berico: denunciato 34enne

È arrivato a Vicenza da Aprilia, in provincia di Viterbo dove risiede, il maniaco che domenica mattina verso le 10:30 si è appostato su una panchina, vicino al santuario di Monte Berico, ad aspettare i fedeli che uscivano da messa. Sotto gli occhi occhi disgustati di numerose persone l'uomo ha tirato fuori i genitali e ha cominciato a masturbarsi.

A chiamare la polizia sono state due signore vicentine sui 40anni che passavano per la via e che, dopo sentito delle grida, hanno visto l'uomo (hanno riferito che era completamente depilato) alzarsi per avvicinarsi ancora di più alle persone. Una pattuglia delle volanti è intervenuta subito dopo rintracciando il soggetto - che nel frattempo era scappato - nella vicina via D'Azeglio. Portato in questura il maniaco è stato identificato in I.R.A., rumeno 35 e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.