Montascale per disabili rotto: «Costretta a votare sopra a un bidone delle immondizie»

Scuola elementare “Lioy”, presso quartiere “La Stanga” di Vicenza, al seggio 63. Nella mattinata di domenica la signora Franca Borin si presenta a esercitare il suo diritto di voto. Il montascale del scuola che ospita il seggio è però rotto e la donna, come spiega in un post sul suo profilo Facebook, è stata costretta a votare sopra il bidone di carta delle immondizie dopo che gli scrutatori avevano avviato le procedure per il cosidetto “seggio volante”.

«Ad onor del vero, il Carabiniere lì presente e gli scrutatori si sono resi disponibili a portarmi a mano su per le scale, riferendomi che io ero la quarta persona disabile che si presentava nel corso della mattinata, e così come per le altre persone si erano presi là responsabilità (non dovuta) di portarle a mano su per i gradini, avrebbero sollevato anche me, ma mi sono rifiutata , per molti motivi», scrive la signora, spiegando il perché del suo rifiuto: «Umiliazione, Non rispetto della dignità, Diseguaglianza, Mancato adeguamento delle leggi. In una giornata così importante come oggi, dove l’Italia è chiamata a votare per stare nella stanza dei bottoni in Europa e garantire la legalità e i diritti di tutti in sede Europee, come è possibile che in casa nostra ci siano queste “sviste”?. Personalmente ritengo il fatto grave sotto molto aspetti. La scuola elementare “Lioy” ha messo a disposizione a seggio elettorale una struttura non a norma, perché consapevolmente non ha esercitato tutto quanto in suo potere per sistemare un montascale che avrebbe dovuto funzionare a prescindere».

«Il presidente di seggi, informato fin da subito, non si è preso la responsabilità di interrompere l’attività elettorale o di fare in modo che la struttura fosse immediatamente disponibile a tutti per fare dare la possibilità a tutti i cittadini di poter esercitare in pari maniera il diritto di voto e il Comune di Vicenza ' conclude la donna - fatto gravissimo, non ha verificato che le strutture da lui scelte rispettassero i principi cardini della costituzione».