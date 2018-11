Perseguita ristoratore, 50enne arrestata per stalking: «Mi mandava messaggi in TV»

Andava con insistenza nel ristorante a Bertesina gestito da un 49enne vicentino, preso di mira dal suo amore folle. Le visite erano frequentissime, più volte alla settimana e ogni volta mirate con richieste insistenti di attenzioni da parte dell'uomo del quale si era invaghita. i due non si erano mai frequentati ma lei era convinta che lui le mandasse messaggi d'amore attraverso delle dediche su un canale di video musicali.

L'incredibile vicenda ha come protagonista una donna di 50 anni, residente in provincia di Vicenza, che nella giornata di giovedì è stata arrestata dalla polizia e tradotta ai domiciliari dopo l'ennesima visita nel locale gestito dall'uomo del quale si era innamorata perdutamente. Le visite morbose erano iniziate nel 2017, con continue richieste al ristoratore di continuare una storia inesistente. Richieste che avvenivano all'interno del ristorante e alla presenza di clienti.

Il 49enne, esasperato, si era rivolto alla polizia e aveva denunciata la donna che era poi finita davanti al questore con la procedura dell'ammonimento, cioè la diffida, prevista per legge, di frequentare e contattare l'uomo. La donna, però, non ha saputo resistere e nei giorni scorsi è capitata di nuovo all'interno del ristorante per molestare il proprietario che ha chiamato la polizia.

Agli agenti, dopo l'arresto, la donna ha spiegato ancora che lei era lì perché lui l'aveva inviata attraverso i messaggi nel sottopancia di un canale musicale. A suffragio della folle spiegazione la 50enne ha tirato fuori il telefonino e mostrato almeno 70 screenshot com messaggi del tipo ”Baci baci principessa" , “Ti vorrei coccolare”. Un puro frutto della sua fantasia che l'ha portata agli arresti domiciliari.