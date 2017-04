Vicenza, minorenne scippa una mamma: ferito un neonato

Una vicenda che poteva avere conseguenza peggiori e una situazione di grave disagio sociale sullo sfondo dell'episodio successo domenica verso le 18:30 di fronte all'ipermercato di Borgo Berga. Una vicentina di 26 anni e madre di tre figli ha subito uno scippo dopo aver fatto la spesa. A commettere il reato un ragazzino di nemmeno 14 anni che ha preso la borsa della donna appoggiata al passeggino dove stava dormendo il suo bambino di pochi mesi.

Il 13enne, afferrando la borsetta, ha causato il ribaltamento della carrozzina e il piccolo ha battuto la testa sul selciato, iniziando a vomitare. Dopo che la mamma ha chiamato il Suem, l'infante è stato ricoverato d'urgenza al San Bortolo, dove è rimasto in osservazione tutta la notte, non riportando fortunatamente gravi conseguenze.

Il giovanissimo scippatore, che si è dato subito alla fuga, è stato invece inseguito da un cittadino che l'ha bloccato in via Tiepolo e riportato sul luogo del misfatto dove nel frattempo era già arrivata la polizia. Il minore, pure lui vicentino e con problemi di disagio familiare noti alle forze dell'ordine, è stato riconsegnato a uno dei due genitori.

La questura sta svolgendo accertamenti per capire se il gesto inconsulto sia stata una sua iniziativa oppure se la rapina gli sia stata commissionata da qualcuno. In ogni caso, per la legge italiana, il ragazzino non è perseguibile vista l'età.