Minorenne ruba all'Interspar: "Volevo fare un regalo alla zia"

Voleva fare un regalo alla zia che lo ospita. È stata questa la spiegazione che un 17enne rumeno, domiciliato in città, ha fornito agli agenti delle volanti intervenuti giovedì sera verso le 18:20 all'Interspar di via Mercato Nuovo a Vicenza.

Il ragazzo, lasciato in custodia agli zii per il periodo estivo, è entrato al supermercato e ha rubato dei cosmetici - infilandosi nelle mutande - dopo aver levato la protezione anti-taccheggio. La scena non è però sfuggiata a Gesù, il vigilante che l'ha bloccato all'uscita con quei 13 euro di merce rubata. Da lì la chiamata alla polizia e la conseguente denuncia per tentato furto.