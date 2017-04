Vicenza, il caso del minorenne rapinatore: denunciato il padre

La 28enne che ha subito il tentativo di scippo fuori dal supermercato a Borga Berga aveva riconosciuto il genitore del baby-rapinatore. Anche lui era presente domenica 23 aprile quando la donna è stata aggredita. E nei giorni scorsi è partita la denuncia nei suoi confronti.

Il gesto del 13enne provocò la caduta dal passeggino del figlio della vicentina, che finì in ospedale.

Secondo le indagini svolte dalla polizia il genitore, un 46enne residente a Vicenza, conosceva già la vittima in una circostanza legata alla vendita di un cellulare avvenuta lo scorso dicembre. L'uomo avrebbe infatti preteso più soldi di quelli pattuiti per lo smartphone e lei avrebbe rifiutato.

Oltre all'episodio del tentato scippo la madre del bimbo aveva dichiarato di essere perseguitata da tempo e che qualcuno aveva tirato dei sassi alla sua finestra e cercato di introdursi in casa.

La questura sta svolgendo gli approfondimenti sulla questione ma nel frattempo è partita una denuncia nei confronti del 46enne. Essendo il 13enne non perseguibile per legge, la responsabilità ora ricade infatti sul padre. A ciò si aggiunge il sospetto che il minorenne sia stato incitato da qualcuno a commettere il crimine.