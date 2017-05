Vicenza, 17enne derubato e aggredito: indagini sulla baby-gang

È stato preso di mira da quattro coetanei di colore che prima lo hanno immobilizzato e poi lo hanno derubato del portafogli contenente 70 euro, del cellulare e del cappellino. È successo sabato pomeriggio alle 16:30 in via Napoli, zona "calda" della città.

La vittima, un vicentino di 17 anni,ha anche cercato di reagire ma si è preso un pugno in faccia prima che gli aggressori si dessero alla fuga. Il ragazzo ha poi inforcato la bici per seguirli ma li ha persi di vista, quindi ha chiamato ambulanza e polizia in aiuto.

Dalla ricostruzione della questura sembra che si tratti di una baby gang di quattro giovanissimi. Sul caso stanno ancora proseguendo le indagini.