Vicenza, ritrovata famiglia scomparsa: in manette il padre

È stata la prenotazione in albergo a tradire Mineo Caoduro, commerciante orafo di 53 anni che l'estate scorsa era scomparso nel nulla con la convivente 44enne e la figlia 13enne. Della famiglia, residente in località Laghetto, non si è saputo più nulla dal mese di giugno. E l'uomo, denunciato dalla compagna per maltrattamenti, era diventato un ricercato europeo perché alcuni indizi portavano le ricerche in Spagna. Martedì mattina la polizia lo ha rintracciato all'Hotel Aries di via Zamenhof. Il 53enne ha fatto un errore fatale: la registrazione in albergo ha fatto scattare un sistema automatico di segnalazione della sua presenza in questura. E quindi sono scattate le manette mentre la ragazzina è stata affidata a una comunità protetta.

Dopo la denuncia della convinvente il giudice aveva disposto l'allontanamento di Caoduro e l'affidamento di madre e figlia in una struttura protetta dalla quale si erano allontanate lo scorso giugno. Da allora più nessuna notizia, tranne una telefonata della donna con la quale comunicava di trovarsi all'estero e di stare bene. Su Caudoro pendava un'ordinanza di costudia cautelare e un rinvio a giudizio per maltrattamenti oltre che il mandato di arresto europeo.



Nella denuncia la donna aveva rivelato di aver subito pesanti sevizie dal compagno come essere costretta a fare la doccia gelata e rasarsi i capelli a zero. Dopo la scomparso il magistrato aveva emesso un'ordinanza che ha permesso alla polizia di entrare in casa. Fino all'arresto l'unica traccia di quella famiglia è stata l'auto di famiglia ritrovata alcuni a Mirano poco dopo la scomparsa e il noleggio di un'altra vettura a Gradisca d'Isonzo. E infine quella telefonata della 44enne nella quale diceva che era con la figlia all'estero, ma senza il compagno.