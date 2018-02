Vicenza, minaccia un infermiere al San Bortolo: "Ti taglio e ti sporco di sangue"

La dimora di quel senzatetto - almeno quella di ieri - è tra le aiuole del parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale. È lì che ieri pomeriggio verso le 16 l'uomo - un vicentino 49enne - ha tirato fuori un coltellino molto affilato e, mostrando l'avambraccio pieno di ferite che si era autoinflitto e dalle quali usciva sangue, ha minacciato un infermiere 43enne che stava accompagnando alla macchina una collega.

La donna poco prima aveva parcheggiato l'auto e si è spaventata nel vedere quel 49enne trasandato che si aggirava nel park con fare sospettoso. Al ritorno ha quindi chiesto al collega di accompagnarla alla vettura dove hanno trovato il senzatetto che se l'è presa con il 43enne puntadogli il coltello in faccia e gridando: "Ti taglio e ti sporco di sangue".

Mentre l'amica, presa dal panico, è corsa a rifugiarsi in macchina l'infermiere ha chiamato la polizia facendo così allontare l'agressore. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, hanno intercettato il senzatetto, poi identificato come D.M., senza fissa dimora, che hanno denunciato per minaccia aggravata e possesso di oggetto atto ad offendere.