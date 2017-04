Vicenza, "Se mi lasci mi uccido" ma ha un arsenale a casa: armi sequestrate

Lei lo vuole lasciare e lui minaccia il suicidio consegnandole una foto da mettere sulla lapide. “Appena torno da una pericolosa missione all’estero lo faccio”, aveva anche aggiunto. La donna, una vicentina 45enne, preoccupata si è rivolta alla polizia perché il deluso in amore a casa aveva un vero e proprio arsenale.

L’elenco delle armi, tutte regolarmente denunciate, trovate dagli agenti lunedì a casa dell’uomo, è impressionante e comprende: 4 fucili da caccia, una pistola lanciarazzi e una ad aria compressa, un pugnale da 28 centimetri, una baionetta dalla lunghezza di 37 cm, un coltello a serramanico, quattro pugnali di cui due con la svastica nazista e due katane da 30 e 70 cm.

La polizia ha sequestrato in misura preventiva per minaccia di suicidio tutta la santabarbara. Armi che, per inciso, non servivano per millantate missioni all’estero in quanto l’aspirante suicida, un vicentino del ‘62 residente in città, di lavoro fa il commesso in un supermercato.