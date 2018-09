"Vi farei saltare per aria", minacce ai poliziotti dopo la rissa: denunciati tre giovani 

Una notte fuori controllo ad alto tasso alcolico. Protagonisti quattro giovani tra i 19 e i 24 anni, tre dei quali denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'azione delle forze dell'ordine è scattata verso le 3:45 del mattino di domenica dopo la segnalazione di un addetto alla vigilanza della discoteca Amis - ex Gilda - di via del Commercio in zona industriale a Vicenza.

Il buttafuori ha riferito agli agenti, arrivati sul posto, che una banda di giovani aveva innescato una rissa all'interno del locale per poi scappare a bordo di una Citroen C2 della quale ha fornito il numero di targa, aggiungendo il particolare che il conducente aveva un braccio fasciato. La pattuglia delle volanti ha rintracciato l'auto in via della Scienza con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 19 e 24 anni: due ragazzi marocchini e un'altro di origine straniera, tutti residenti a Thiene (tutti con regolare permesso di soggiorno) e una ragazza italiana di San Vito di Leguzzano.

Il gruppo si dimostra fin da subito insofferente al controllo. I due magrebini e la ragazza iniziano a insultare pesantemente gli agenti e tutti, palesemente ubriachi, si rifiutano di mostrare il documento di identità. Il conducente (R.M. residente a Thiene) sottoposto all'alcol test, risulta avere un tasso alcolico di 1,54 e per lui scatta l'immediato ritiro della patente e il sequestro della macchina, nonché la denuncia penale per guida in stato di ebrezza. A quel punto la reazione del giovane è plateale: si dimena e si getta sopra il cofano dell'auto della polizia, ammaccandolo e rimediando anche una denuncia per danneggiamento aggravato.

Il suo amico marocchino, non è da meno e inizia una raffica di insulti diretti ai poliziotti: "Ucciderei tutti i vostri figli e vi farei saltare per aria. Odio l'Italia, italiani di m.....Ho chiesto la cittadinanza solo per convenienza". Per lui, A.O del 95, come per la ragazza 19enne, scatta la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I tre, già pregiudicati, dovranno rispondere di questa serie di reati. L'unico a "salvarsi" l'altro ragazzo del '94, incensurato, che non ha avuto la stessa reazione dei compagni e che, come loro, è stato solo multato per ubriachezza molesta.