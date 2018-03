Vicenza, ubriaco minaccia e aggredisce un agente: "Adesso ti sei preso l''Aids"

Non gli era bastata la sanzione per ubriachezza molesta, la denuncia per minacce a pubblico ufficiale e il foglio di via da Vicenza che aveva ricevuto mercoledì. Non contento S.N., 42enne di Dueville, è tornato alla carica il giorno dopo fregandosene del divieto e ritornando in città di nuovo ubriaco.

Verso le 22 l'uomo si è presentatoa al bar Biasio Centro in piazza Biade a Vicenza molestando i clienti durante una festa di compleanno. Il titolare, visto che il 42enne non voleva andarsene, ha chiamato la polizia che è giunta sul posto con due pattuglie. Alla vista delle divise l'uomo è andato in escandescenze prendendo una bottiglia e minacciando gli agenti e filmandoli col cellulare dicendo che li avrebbe denunciati.

Durante i momenti di delirio del soggetto è nata una piccola collutazione con le forze del'ordinee un poliziotto è rimasto ferito a un dito perdendo del sangue. L'uomo ha iniziato a urlare all'agente: "Ecco adesso ti ho contagiato con l'AIDS" fino a che non è stato fermato. A suo carico la questura ha emesso un'altra denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale oltre che per mancato rispetto del foglio di via.