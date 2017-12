Vicenza, eroina e coca nei jeans: arrestato 24enne

Aveva un rigonfiamento vistoso sul didietro dei jeans. I militari della pattuglia "Bravo 1", impegnata nell'operazione "Strade Sicure" si sono insospettiti e mercoledì pomeriggio verso le 15 in viale Dalmazia, zona Campo Marzo, hanno fermato per un controllo un nigeriano del '93.

A quel punto il 24enne, richiedente asilo con domicilio a Padova, ha tirato fuori un sacchetto di plastica contenente 54 palline tra eroina e cocaina per un totale di 9 grammi. Mentre consegnava la droga ai militari ha cercato di buttare via un'altra busta. La pattuglia ha quindi chiamato una volante della polizia che, dopo la perquisizione, hanno trovato addosso al nigeriano 370 euro in tagli da 20 e 10. A quel punto sono scattate le manette e il sequestro dei soldi e dello stupefacente.