Vicenza, mezzo milione per i richiedenti asilo investiti in sicurezza

"Più telecamere, più controlli da parte della vigilanza privata e più autovetture per la polizia locale con i 480 mila euro del Ministero dell’Interno nell’ambito degli stanziamenti per l’accoglienza dei richiedenti asilo: il finanziamento ci consentirà di aumentare i controlli antidegrado in centro storico e nei quartieri con attenzione anche al sociale” - ha annunciato il sindaco Achille Variati giovedì a palazzo Trissino, in sala Stucchi, con l’assessore alla sicurezza Dario Rotondi.



Nel dettaglio i 480 mila euro verranno utilizzati per differenti progetti.