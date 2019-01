Mendicanti e parcheggiatori abusivi, Rucco: «Per loro vita difficile»

Mendicanti e parcheggiatori abusivi devono stare più attenti a "esercitare" a Vicenza. Lo promette il sindaco Francesco Rucco annunciando un giro di vite nei loro confronti. E se magari, sopratutto chi chiede l'elemosina, magari già non se la passa benissimo «Non devono più pensare di aver vita facile a Vicenza, importunando i cittadini per poi scappare alla vista degli uomini in divisa. Per questo ho chiesto alla polizia locale un ulteriore sforzo, concordando servizi in borghese direttamente a cura della pattuglia antidegrado».

Il primo cittadino torna insomma sul fronte sicurezza, cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, annunciando i primi risultati di questa modalità. Negli ultimi giorni sono infatti stati sorpresi e sanzionati un extracomunitario per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo e quattro stranieri per accattonaggio.

Nel dettaglio, lunedì 7 gennaio, un extracomunitario nigeriano (O.B., 36 anni), già noto per precedenti analoghi, è stato sanzionato per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo in viale Rodolfi, in corrispondenza del parcheggio dell'ospedale. Inoltre, come previsto dal Decreto Sicurezza, gli è stato intimato di allontanarsi immediatamente per 48 ore dal luogo della violazione e il suo nominativo verrà comunicato al questore per l'emissione del "foglio di via" da Vicenza.

Martedì 8 gennaio, inoltre, la polizia locale ha sanzionato e invitato ad allontanarsi dalla città quattro persone per accattonaggio in centro storico: una rumena (38 anni) che chiedeva l'elemosina nei pressi della chiesa di San Gaetano, un nigeriano (21 anni) in piazza dei Signori, un rumeno (19 anni) che chiedeva soldi alla cassa del parcheggio di contra' Canove e un altro rumeno (33 anni) alle casse del parcheggio Fogazzaro.