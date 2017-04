Vicenza, 22enne trovato morto in casa

Sono ancora tutti da chiarire i dettagli del ritrovamento del corpo senza vita di Mauro Deppieri, 22 anni, in un appartamento in viale San Lazzaro 29, a Vicenza.



Secondo le prime informazioni, una volante è intervenuta in seguito ad una chiamata al 113, sembra effettuata dagli amici, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. La causa della morte potrebbe essere un'overdose o un malore: le indagini sono in carico alla polizia scientifica.