Vicenza, Matteo Quero arrestato in Germania per marijuana e hashish

Matteo Quero dal 2013 amministratore unico di Amcps, una delle società controllate dal gruppo Aim, e politico vicino al sindaco Achille Variati, è stato fermato il 16 dicembre in Germania con un furgone Fiat Doblò nel quale erano nascosti 150 grammi di marijuana e altri 15 di hashish. Quero è stato rimesso in libertà e ha fatto rientro in Italia dopo una notte in cella. La notizia è stata diffusa solo nella tarda serata di ieri da Il Giornale di Vicenza.

La polizia tedesca ha comunicato l’arresto qualche settimana dopo alle autorità vicentine: Quero, proveniente dall’Olanda, era stato fermato per un controllo di routine alla Dogana tedesca. Non è la prima volta che l'eclettico politico si caccia nei guai: mentre era assessore nella prima giunta Variati, fu pizzicato ubriaco al volante.