Vicenza, si masturba davanti al reparto: denunciato "abusivo" del San Bortolo

È stato sorpreso da un Ranger mentre si masturbava davanti al reparto di psichiatria del San Bortolo. Protagonista un 65enne residente del veneziano ma conosciuto dalle forze dell'ordine e dal personale dell'ospedale per episodi violenti all'interno della struttura che ha preso - abusivamente - come dimora fissa.

Il fatto è successo mercoledì pomeriggio verso le 15:30 e ha richiesto l'intervento delle volanti che hanno denunciato G.Z., già colpito da un foglio di via dalla città di Vicenza. L'uomo, indagato per atti osceni in luogo pubblico, è stato portato nella sua abitazione da un veicolo speciali per disabili in dotazione ai servizi sociali.