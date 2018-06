Muore a 5 giorni dall'incidente: non ce l'ha fatta "Spazio"

Niente da fare per Massimo Campagnolo, conosciuto in città come “Spazio”. Il 55enne, residente ai Pomari, lo scorso sabato è rimasto vittima di un tremendo incidente stradale in via Battaglione Val Leogra a Vicenza, scontrandosi contro una Volkswagen Golf mentre alla guida del suo scooter stava tornando da una cena fra amici.

Immediatamente soccorso dal Suem, Massimo è stato rianimato sul posto e trasportato al San Bortolo dove i medici hanno riscontrato gravi danni cerebrali. “Spazio” non si è più risvegliato dal coma e il suo cuore ha smesso di battere giovedì verso le 10.

La notizia si è diffusa velocemente sui social provocando sconcerto e dolore tra le centinaia di vicentini, giovani e non, che lo conoscevano.

La polizia locale sta ancora indagando sull’incidente mentre la procura potrebbe iscrivere il conducente della Golf nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto, in questi casi, fino al chiarimento della dinamica dell’incidente.