Vicenza, market della droga con affittuario insospettabile e minorenne

Operazione della squadra antidroga della Mobile di Vicenza per sgominare l'ennesimo sodalizio ai fini di spaccio. In manette sono finiti A.T, albanese del 97, K.G, del 79, e S.A. del 92, entrambi tunisini. Un 25enne di Dueville è stato denunciato per reato in concorso e una minorenne per aver esibito un documento non suo, di cui era stato denunciato lo smarrimento.

Gli agenti, dopo un'attività di indagine, sono arrivati in via Visonà 12 e hanno subito notato il vicentino che, in auto, stava consumando un panino. Sapendo che era affittuario di un appartamento, i poliziotti gli hanno chiesto spiegazioni ma l'uomo non ha saputo dare risposte convincenti nè le chiavi. Così gli uomini di viale Mazzini hanno suonato e si sono fatti aprire: in casa hanno trovato la droga, i tre stranieri e una minore che frequenta una scuola superiore della città.

K.G., durante il controllo, ha tentato la fuga gettandosi da secondo piano ma, dopo qualche metro, ha dovuto fermarsi a causa delle fratture riportate. I sanitari del 118 e una volante l'hanno recuperato in via Borella. L'uomo è piantonato al San Bortolo.

Il 20enne di origine albanese era già stato colpito da foglio di via che, però, non aveva rispettato.