Vicenza, non gradiscono le avance alle mogli: mariti minacciati con una mannaia

"I vostri uomini sono degli ubriaconi, lasciateli perdere". Con questi e altri epiteti un 26enne bengalese importunava da tempo due connazionali provocando l'ira dei mariti, sempre bengalesi. La vicenda, martedì sera poco prima di mezzanotte è sfociata in una lite tra i tre, tutti residenti in un condominio al numero 20 di via Firenze.

Il 26enne non ha però digerito il rimprovero dei due mariti gelosi e, dopo essere rientrato a casa, è uscito brandendo una mannaia minacciando uno dei tuoi uomini: "Vieni fuori che ti scanno". Nel mentre, l'altro marito ha chiamato il 113 facendo desistere il giovane corteggiatore che ha lanciato l'arma impropria in cortile cercando di fuggire. L'uomo è stato però bloccato dagli altri due bengalesi fino all'arrivo di una pattuglia delle volanti che l'hanno denunciato per minacce aggravate.