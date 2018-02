Vicenza, corteo antifascista vicino a convegno Forza Nuova: centro storico blindato

Le avvisaglie di tensione ci sono già state nei giorni scorsi con delle scritte sul portone della sede di Forza Nuova in Contrà Muscheria. Niente piazza questa volta, come per Roberto Fiore, ma proprio in quella sede sabato alle 16:30 si svolgerà un incontro elettorale con l'avvocato Luca Previati, candidato alle elezioni politiche nella lista "Italia agli Italiani".

Poco dopo e a pochi passi dal luogo del convengo, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Roma, in piazza delle Poste si svolgerà una manifestazione antifascista organizzata da Anpi Vicenza, Associazione Fornaci Rosse, C. S. Bocciodromo e sigle sindacali locali.

Due iniziative sulle quali la questura ha già predisposto un servizio d'ordine speciale per evitare che le due opposte fazioni politiche vengano a contatto e che entrambe gli eventi si svolgano senza problemi. Un centro storico blindato dalla forze dell'ordine con il timore che la tensione si alzi anche alla luce degli scontri e degli episodi avvenuti nei giorni scorsi in molte città italiane.