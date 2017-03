Vicenza, in manette rapinatore seriale: voleva rifarsi una vita

L'intenzione forse era quella di ricominciare con il suo nuovo lavoro da imbianchino ma, P.V., 50enne nato a Mirano ma residente a Campedello, non ha fatto i conti con il suo passato. Un passato che mercoledì si è presentato alla sua porta di casa sotto forma consegnato dagli agenti della squadra Mobile di Vicenza che l'hanno arresto per accumulo di pene.

In totale, due anni e mezzo di carcere. Sentenza emessa dal tribunale di Padova per una serie di rapine con arma bianca commesse dall'uomo nel padovano tra il 2009 e il 2011 ai danni di supermercati, negozi di abbigliamento e persino una parucchiera.

La sentenza per rapina aggravata è arrivata ben sei anni dopo. Il 50enne non ha apposto resistenza all'arresto: ha preparato con calma la sua roba da portare in cella. Adesso dovrà pagare per quella vita che forse voleva lasciarsi alle spalle.