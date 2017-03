Vicenza, manda selfie hot della sorella agli amici di Facebook

E' finito su un tavolo della questura un pesante "scherzo" che uno studente 26enne della città avrebbe fatto alla sorella.



Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, il giovane avrebbe prima estratto da una cartella protetta delle foto hot che la 22 enne si era scattata per poi girarale agli oltre 900 contatti del profilo Facebook della malcapitata, anche quello violato. Immediato l'arrivo di decine di messaggi alla ragazza, che sarebbe dolorosamente caduta dalle nuvole.



I motivi del gesto non sarebbero del tutto chiari ma lo studente, subito smascherato dalla vittima, rischierebbe una denuncia per violazione della privacy e accesso abusivo ad un sistema informatico