Vicenza, mamma e bambino investiti sulle strisce: sono gravi

Grave incidente lunedì mattina verso le 11:20 in viale Milano all'altezza del parcheggio delle Svt. Per cause ancora da accertare una Citroen guidata da una signora vicentina sulla sessantina ha investito sulle strisce pedonali un bambino di circa tre anni e sua mamma.

Secondo le prime testimonianze, che sono al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, il bambino sarebbe scappato dal controllo della madre precipitandosi in strada. Rincorso dalla mamma proprio mentre soppraggiungeva l'autovettura, il piccolo è finito sotto a una ruota mentre la donna ha sfondato il parabrezza.

Immediato l'intervento del Suem che ha portato entrambi in ospedale in gravi condizioni, ma non si conosce ancora la prognosi. La signora, in stato di shock, è stata sentita dagli agenti.