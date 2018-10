Allerta maltempo, task force per rischio allagamenti: «Iniziate a spostare le auto»

Il fiume per adesso è ancora calmo. La vera piena dovrebbe arrivare tra la mezzanotte di lunedì e le primissime ore di martedì quando a Ponte degli Angeli il livello del Bacchiglione supererà presumibilmente quota 4,60 metri, quindi in stato di preallarme, senza però raggiungere il livello di allarme dei 5,40 metri. La piena dovrebbe infatti assestarsi sui 5,10 metri con portata non superiore ai 230 metri cubi al secondo in ingresso in città. Sono questi i dati snocciolati domenica mattina dal sindaco Francesco Rucco che ha ufficialmente aperto un'unità di crisi con lo stato di attenzione per il maltempo a Vicenza. La task force avrà sede operativa in prefettura. Il Comune invita i cittadini a iscriversi all’SMS di emergenza, mandando un messaggio con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475.

Le piogge che stanno interessando il nord est dell’Italia e in particolare il Veneto colpiranno anche il Vicentino in particolare tra lunedì e martedì, quando è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi e il conseguente rischio di allagamenti. Per questo motivo il sindaco Francesco Rucco ha convocato sabato mattina nella sede di Aim a San Biagio una prima riunione con il vicesindaco Matteo Tosetto, tecnici e funzionari del Coc, Centro operativo comunale, per fare il punto sulla situazione, istituendo un presidio permanente (Coc ristretto) della protezione civile comunale con il compito di monitorare l’evoluzione del fenomeno in stretto contatto con la Prefettura.

Per quanto riguarda la città l’ultimo modello previsionale diffuso dalla Regione Veneto prevede per oggi (domenica 28 ottobre) verso le 18 un picco nel livello del Bacchiglione che non toccherà i 3,10 metri a Ponte degli Angeli.

«Viste le previsioni – dichiara il sindaco Francesco Rucco - abbiamo dichiarato lo stato di attenzione e stiamo attivando tutte le azioni previste in questa fase. E’ importante che i cittadini, che in questo momento non percepiscono la reale portata del fenomeno perché in città piove ancora poco e il livello dei fiumi è basso, si tengano informati, consultando sito e social comunali. Invito in particolare chi vive o ha attività in zone a tradizionalmente a rischio allagamenti a cominciare a prevedere spostamenti di auto e beni da cantine e garage sotterranei»

PARATIE E SACCHI DI SABBIA E IDROVORE PRONTE