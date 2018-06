Vicenza, albero abbatte linee AIM: black out in zona industriale

La bomba d’acqua di oggi pomeriggio in città ha provocato un black out di circa 15 minuti in zona industriale.

Poco dopo le 17 un albero di grandi dimensioni ha colpito un fascio di cavi per l’elettricità da 50 chilowatt dell' AIM

Un cavo è finito nel giardino di un residente, i tecnici di Aim sono intervenuti per ripristinare il guasto ma le operazioni di rimozione del materiale a terra sono previste per domani