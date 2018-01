Vicenza, colto da malore esce di strada: muore un pensionato

Tragedia mercoledì sera in centro a Vicenza. Un pensionato di Sandrigo P.B., 82 anni, è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda. L'anziano stava percorrendo viale Mazzini proveniente da viale Milano in direzione viale Trento quando all'altezza della rotatoria di Porta Nuova ha perso il controllo dell'auto e ha divelto una protezione in ferro finendo sul prato antistante le mura.

Fortunatamente, nonostante l'ora serale di punta e la presenza della pista ciclabile, non è stata coinvolta nessun altra persona. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del Suem che, nonostante i tentavi di rianimazione dell'82enne, non hanno potuto far nient'altro che constatare il decesso.