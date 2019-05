Malore fatale in barca: muore farmacista 47enne

Tragedia al largo della Slovenia, vicino a Capodistria, nella giornata di sabato. Alessandro Zago, 47 anni, stimato farmacista residente in città e con attività a Villaverla, è stato colpito da un malore improvviso mentre navigava con la sua barca nell’Adriatico. Il dottore - come riporta Il Giornale di Vicenza - in compagnia di un amico medico era partito sabato mattina per una navigata lungo le coste adriatiche. La barca a vela era infatti una sua grande passione che portava avanti da molti anni.

Quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata improvvisamente in una tragedia. Alessandro, da quanto è stato ricostruito si è accasciato improvvisamente di fronte all’amico che ha cercato immediatamente di rianimarlo. I tentativi sono stato purtroppo inutili e al compagno di viaggio non è rimasto altro che tornare a riva. Dopo gli accertamenti delle autorità slovene la salma è stata portata a Vicenza nella giornata di martedì e i funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio nella chiesa dei Servi.

Zago era molto conosciuto e amato sia a livello professionale che nella vita privata. La sua scomparso lascia nel dolore la moglie Anna e le due figlie piccole Costanza e Maria Vittoria. Molti gli amici che ancora non riescono a capacitarsi della sua morte e numerosi i messaggi di cordoglio anche sulla sua pagina Facebook. Tra loro l’amico Marco Ghiotto: “Sono giorni pieni di dolore ed è difficile andare avanti” e il sindaco Francesco Rucco che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del farmacista.