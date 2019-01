«Hai starnutito nel mio cappuccino», rissa al bar: interviene la polizia

Capodanno con rissa al bar Maddalene dell'omonima frazione di Vicenza. Poco dopo le 17 un cliente abituale del locale, un vicentino 66enne, ha ordinato un cappuccino al gestore cinese di 20 anni. Quest'ultimo, nel prepararlo, gli è scappato uno starnuto che è finito dentro la tazza.

La cosa non è sfuggita all'avventore che ha iniziato a protestare «Non starnutisci nel mio caffè, adesso me lo rifai». Da lì è iniziato un botta e risposta tra i due chee, dopo il diverbio, stavano per passare alle mani. Il vicentino ha infatti cercato di aggredire il barista al di là del bancone tanto che qualcuno ha chiamato la polizia.

Gli agenti arrivati sul posto, hanno trovato i due con gli animi ancora accesi, entrambi con qualche graffio in viso. Il ventenne, visto che il vicentino è un cliente abituale, ha però deciso di non sporgere denuncia.