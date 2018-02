Vicenza, antifascismo in piazza: più di 1000 al corteo

Bandiere rosse, cori partigiani e più di 1000 persone (800 per la questura) hanno partecipato nella serata di venerdì alla manifestazione antifascista organizzata dopo l'attentato di Macerata dall’Anpi, dal centro sociale Bocciodromo e dall’associazione Fornaci Rosse.

Un corteo che ha attraversato le vie della città e che ha visto la presenta di molti giovani, di esponenti della sinistra e della Vicenza democratica. Tra loro anche il sindaco Achille Variati e dell'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, in città per la campagna elettorale di Liberi e Uguali, partito per il quale è candidato.

La manifestazione si è svolta pacificamente e senza disordini. Questi ultimi evitati dalle forze di polizia che al termine della passeggiata ha impedito il contatto di alcune frange di estrema destra con i manifestanti. I militanti neri erano infatti apparsi in piazza Matteotti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"No al razzismo", "Fuori i fascisti dalle città", "Siamo tutti antifascisti". Questi gli slogan urlati dai manifestanti tra le vie del centro. Il corteo è iniziato in piazza Castello verso le 21 per poi andare verso corso Palladio. Il serpone, colorato con striscioni, bandiere e cartelli, è stato per tutta la durata controllato dalla polizia, dai carabinieri e dalla polizia locale.

La passeggiata si è quindi fermata proprio nella piazza dedicata al politico brutalemente ucciso durante un agguato fascista. Qui, in prossimità di Levà degli Angeli, sono comparsi una decina di persone appartenenti a gruppi di estrema destra. Il confronto con gli antifascisti è durato solo il tempo di qualche insulto reciproco grazie all'intervento degli agenti della questura che hanno disperso i mititanti di destra senza che si verificassero incidenti.

Allegati