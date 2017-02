Vicenza, lo accusa di stupro ma è tutto falso: denunciata vicentina

“Aiuto, aiuto, sono stata stuprata e derubata”. La voce disperata e in lacrime della donna che mercoledì mattina verso le 8:30 ha chiamato il 113 da piazza Delle Poste sembrava non lasciare spazio a dubbi. La concitata telefonata alla polizia era addirittura farcita di particolari: “mi ha picchiato, strappato i vestiti e violentata e poi mi ha rubato 30 euro”.

Una chiamata che ha fatto scattare subito la volante, che si è precipitata subito sul luogo. All'arrivo, però, la situazione era completamente diversa. I poliziotti hanno infatti trovato G.M., 30 anni e residente in città in condizioni di salute normali, senza vestiti strappati e senza alcun livido. La sua versione dei fatti però non cambia, anzi , la donna indica come autore delle violenza Y.G. , cittadino della Liberia con regolare permesso di soggiorno, incensurato e residente in provincia.

Identificato e sentito dalla questura, l'uomo nega ogni cosa e spiega che con la ragazza c'era un contenzioso di tipo economico, probabilmente un credito non riscosso. Alla fine la donna, che ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, confessa di essersi inventato tutto e viene denunciata a piede libero per calunnia nei confronti del liberiano.