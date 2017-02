Vicenza, litigano e spunta un coltello troppo appariscente: 40enne denunciato

Un 40enne di Arzignano (iniziali F.F.) con precedenti penali è stato fermato giovedì alle 17:20 in viale Venezia da una pattuglia delle volanti in servizio. La polizia, vedendo due uomini litigare, entrambi vicentini, sono intervenuti e dopo la perquisizione hanno trovato in tasca dell'arzignanese un coltello serramanico di 19 centimetri molto particolare, dal colore fucsia vistoso, che è stato sequestrato.

In questura l'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'armi e, essendo stato trovato in possesso anche di 1;5 grammi di hashish (1,5 grammi) ed è stato multato per uso di stupefacenti.